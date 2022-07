Un acteur de Stranger Things raconte son Halloween avec Michael Jordan

Difficile d'échapper au phénomène Stranger Things, dont la quatrième saison est actuellement diffusée sur Netflix. Les Duffer Brothers ont à nouveau inclus un peu de basket dans l'histoire, avec un match disputé par l'équipe du lycée de Hawkins, les Tigers, dont fait partie Lucas, l'un des personnages principaux. L'un des membres du cast peut, pour sa part, se vanter d'avoir rencontré Michael Jordan... dans les années 80.

Ce n'est évidemment pas l'un des ados de la bande que l'on suit tout au long de l'histoire, mais un favori des fans sur les deux dernières saisons de la série : Brett Gelman, alias l'excentrique barbu Murray Bauman.

De passage sur le plateau du Late Show de James Corden en mai dernier, Gelman avait raconté son interaction, un peu provoquée, avec l'idole alors qu'il était enfant dans la banlieue de Chicago.

"C'était le premier Halloween où on s'est réunis en groupe et on n'était pas vraiment déguisés. On balançait de la mousse à raser partout et les flics sont venus pour nous disperser. Au final, on s'est retrouvé dans un autre quartier que le notre et on s'est rendu compte que c'était celui dans lequel vivait Michael Jordan.

A ce moment-là, il venait de devenir une star, mais il n'était pas encore un dieu. On s'est demandé si on allait frapper à sa porte pour lui dire la phrase 'des bonbons ou un sort ?'... On l'a fait et c'est lui qui nous a ouvert !

On a bégayé en lui demandant et il a répondu : 'Ouais'. Il est allé chercher quelque chose dans un panier qu'il avait près de sa cheminée. C'était des coupons pour avoir des Big Mac gratuits. Il nous a dit 'Joyeux Halloween' et il a claqué la porte (rires)".