Les Boston Celtics étudieraient plusieurs pistes de marché autour d’Anfernee Simons, notamment dans une logique de flexibilité financière.

D’après Michael Scotto de HoopsHype, Boston n’est pas sous pression immédiate pour alléger sa luxury tax, déjà anticipée dans le budget. Mais les Celtics resteraient ouverts à une opportunité permettant de passer sous le seuil si les conditions sont jugées favorables.

Dans ce contexte, Scotto rapporte également que les Milwaukee Bucks font partie des équipes qui suivraient la situation de Simons. A ce stade, il s’agit surtout de signaux d’intérêt, sans indication d’un échange imminent.

Les conditions de Boston

Toujours selon HoopsHype, les Celtics seraient toutefois réticents à attacher un futur premier tour de draft dans un deal centré sur Simons. Autre limite : Boston ne souhaiterait pas récupérer de salaire long terme en retour, ce qui réduit mécaniquement le champ des scénarios possibles.

Âgé de 26 ans, Anfernee Simons est dans la dernière année de son contrat (27,68 millions de dollars). Cette saison, il tourne à 13,5 points de moyenne et 39,6 % à trois points dans un rôle de remplaçant.

