Un sosie incroyable de Trae Young se balade en toute liberté en Californie

La NBA compte plusieurs sosies plus ou moins fiables de ses stars. On se souvient de l'influenceur qui avait réussi, pendant quelques minutes, à se faire passer pour Klay Thompson et à prendre des shoots à la salle des Warriors avant que la sécurité ne s'aperçoive de la supercherie. Là, on est sur un tout autre niveau avec le sosie de Trae Young, repéré par l'internaute @nigusey en Californie. Même au niveau de la voix, le type a quelque chose qui rappelle le meneur des Atlanta Hawks.

Bon, si c'était vraiment Trae Young, il aurait un petit peu morflé durant l'intersaison, mais vous voyez l'idée...

This man really found Ice Trae’s doppelgänger 💀💀 (via nigusey/IG) pic.twitter.com/VPhEQ0biNW — Bleacher Report (@BleacherReport) August 11, 2022

