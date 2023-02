Une coach se fait passer pour une joueuse de 13 ans dans le plus grand des calmes

La coach de l'équipe féminine du lycée de Churchland, en Virginie, s'est peut-être dit que sur un malentendu, ça passerait... La jeune femme de 22 ans a tenté de se faire passer pour une fille de 13 ans et s'est mêlée à ses joueuses le 21 janvier dernier, lors d'un match contre la Nansemon River High School.

Ce bluff gigantesque, que l'on peut voir en images ci-dessous, n'a pas du tout faire rire la direction de l'établissement. La coach a été renvoyée et la saison de l'équipe purement et simplement annulée. On dit parfois que des joueurs sont tellement dominants que l'on dirait qu'ils jouent contre des enfants. Ici, c'était littéralement le cas pour cette usurpatrice...

MUST SEE: A 22-year-old Virginia H.S. basketball coach is fired after impersonating a 13-year-old in a JV basketball game!! They also CANCELED the ENTIRE season for this!

This was at Churchland H.S. in Portsmouth, VA. on Jan 21st.

Here's the video: pic.twitter.com/xUyoBwPx75

— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) February 1, 2023