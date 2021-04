Une minute de silence pour Houston et Minnesota, tombés pour le tanking

On connaît le nom des deux premières équipes assurées de ne pas disputer les playoffs. Les Wolves et les Rockets ont tout fait ou presque pour en arriver là.

Il reste encore respectivement 12 et 13 matches à jouer pour les Houston Rockets et les Minnesota Timberwolves cette saison. Ils peuvent désormais aborder le "sprint" final - qui ressemble plutôt à une lente marche d'agonie - avec sérénité. Les deux franchises sont les premières à être officiellement écartées de la course aux playoffs. Le tout sans avoir eu besoin de jouer au basket, ce qui est quand même devenu une activité un peu emmerdante pour ces deux équipes depuis quelques mois...

La victoire des San Antonio Spurs contre les Pistons a rayé tout espoir risque pour Houston et Minnesota de ne pas se retrouver dans la loterie. Même la 10e place, désormais qualificative pour le play-in tournament, est hors d'atteinte.

Si pour les Wolves, qui se sont qualifiés une seule fois pour les playoffs en 17 ans, les vacances prématurées sont une habitude, les Rockets restaient sur 8 participations consécutives. L'objectif est en tout cas atteint pour les Texans, puisque l'opération "démantèlement de toute forme d'ambition" avait pris forme avec le départ de Daryl Morey et les trades successifs de Russell Westbrook et James Harden.

Pour Minnesota, outre la perspective d'avoir pour la 475e fois un pick dans la loterie, il s'agit aussi de s'assurer que ledit pick ne tombe dans l'escarcelle des Warriors. Golden State héritera en effet du pick s'il est situé au-delà du top 3, un accord survenu lors du trade d'Andrew Wiggins et de D'Angelo Russell.

On peut donc s'attendre à encore un bon paquet de défaites pour Minnesota, même si cela agace profondément Karl-Anthony Towns...