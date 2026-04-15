Jamahl Mosley pourrait quitter Orlando après la saison, même si le Magic se qualifie pour les playoffs via le play-in.

Le sort de Jamahl Mosley semble scellé à Orlando. Selon plusieurs informations relayées par l’insider Jake Fischer, le coach du Orlando Magic devrait être remercié à l’issue de la saison… quel que soit le résultat de son équipe.

Même une qualification pour les playoffs via le play-in ne changerait rien à la décision de la franchise floridienne.

Une qualification qui ne pèserait pas

Le Magic doit affronter les Philadelphia 76ers pour tenter de décrocher la 7e place à l’Est. Mais en interne, la tendance serait déjà claire.

« Orlando, avec Jamahl Mosley, va très probablement procéder à un changement de coach, peu importe l’issue du play-in. Peu importe s’ils se qualifient pour les playoffs, il se dit dans la ligue que Jamahl Mosley ne coachera plus le Orlando Magic l’an prochain », a expliqué Jake Fischer.

Une saison jugée décevante

Orlando boucle sa saison régulière avec un bilan de 45 victoires pour 37 défaites, insuffisant pour sécuriser une place directe en playoffs.

Malgré un effectif talentueux emmené par Paolo Banchero et Franz Wagner, la franchise n’a pas franchi le cap espéré cette saison.

L’arrivée de Desmond Bane, censée renforcer les ambitions, n’a pas permis au Magic de s’installer parmi les meilleures équipes de la conférence Est.

La fin d’un cycle

En poste depuis 2021, Jamahl Mosley avait pourtant réussi à remettre Orlando sur la carte avec deux participations consécutives en playoffs.

Mais après cette saison compliquée, la direction souhaiterait ouvrir un nouveau cycle, indépendamment de l’issue des prochains matches.

TOP 50 - nouvelle mise à jour juste avant les playoffs