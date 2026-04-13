Stephen Curry reprend la tête des ventes de maillots NBA. Luka Doncic recule et Victor Wembanyama reste au pied du podium.

La NBA a dévoilé son classement des maillots les plus vendus pour la saison 2025-26, avec un changement notable en tête.

Stephen Curry récupère la première place, devançant Luka Doncic, qui occupait ce rang l’an dernier. Malgré une saison marquée par les blessures, la star des Golden State Warriors reste la figure la plus populaire auprès des fans.

Doncic recule, Wembanyama solide mais derrière

Derrière Curry, Luka Doncic doit se contenter de la deuxième place. Une petite baisse qui ne remet toutefois pas en cause sa popularité, toujours très élevée du côté des Los Angeles Lakers.

Autre enseignement marquant : Victor Wembanyama pointe à la quatrième place. Le Français confirme son statut de superstar montante, même s’il reste encore derrière Jalen Brunson, troisième du classement.

La place de Brunson s’explique par l’énorme marché que représentent les Knicks et la fascination que cette franchise exerce. La franchise new-yorkaise est d’ailleurs numéro 1 des équipes en terme de ventes, devant les Lakers et les Celtics.

Le Top 5 joueurs est complété par LeBron James, désormais cinquième.

Quelques surprises dans le classement

Plusieurs mouvements sont à noter dans cette hiérarchie.

Giannis Antetokounmpo sort complètement du Top 15, alors qu’il était encore 11e la saison passée. À l’inverse, des joueurs comme Shai Gilgeous-Alexander (8e) ou Nikola Jokic (10e) restent bien installés. Mais pour deux des tout meilleurs joueurs du monde, ces places « correctes » peuvent surprendre.

La présence de Cooper Flagg dans le Top 10 (9e) confirme également l’impact immédiat du rookie sur le marché.

Le Top 10 des maillots les plus vendus

Stephen Curry Luka Doncic Jalen Brunson Victor Wembanyama LeBron James Anthony Edwards Jayson Tatum Shai Gilgeous-Alexander Cooper Flagg Nikola Jokic

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