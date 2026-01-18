La rencontre face aux Blazers a vu LeBron James affronter un adversaire qu'il n'avait jamais croisé, ce qui n'arrive pas si souvent.

Le chiffre est presque irréel. En affrontant Portland la nuit dernière, LeBron James a croisé le 1 822e joueur NBA de sa carrière, Yang Hansen, récemment entré dans la ligue. Un détail en apparence anecdotique, sauf qu’il raconte à lui seul l’ampleur hors normes de la longévité du King. Depuis la création de la NBA, 5 384 joueurs ont disputé au moins un match. LeBron en a donc affronté 33,8 %, soit quasiment un tiers de tous les joueurs de l’histoire de la ligue.

Ce simple ratio illustre ce que les mots peinent parfois à traduire : LeBron James n’est pas seulement un immense joueur, il est un pont entre plusieurs ères. Il a débuté sa carrière face à des vétérans nés dans les années 1970, a dominé la ligue contre les stars des années 2000 et 2010, et continue aujourd’hui d’affronter des rookies nés après… sa propre arrivée en NBA. Une anomalie statistique devenue réalité quotidienne.

À 41 ans, LeBron dispute actuellement sa 23e saison NBA, un record absolu. Et même s’il entretient encore le flou sur la suite, chaque match disputé ressemble désormais à une pièce supplémentaire d’un héritage unique, peut-être à l’approche de la dernière ligne droite de sa carrière.

Le contexte sportif est toutefois plus fragile. Les Lakers restent sur deux défaites consécutives, dont la plus récente face à Portland, symptôme d’une équipe en manque de constance et loin de ses standards habituels. Mais même lorsque la dynamique collective vacille, LeBron continue d’écrire l’histoire, parfois en marge du score.

Qu’il s’agisse de sa dernière saison ou non, une certitude demeure : aucun joueur n’aura traversé la NBA sur une durée comparable, en laissant son empreinte sur autant de générations… et sur autant d’adversaires.