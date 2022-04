Victor Oladipo, un retour inattendu mais gagnant sur le devant de la scène

Le Miami Heat a remporté son premier tour contre les Atlanta Hawks (4-1) en Playoffs. Et sur ce Game 5, les Floridiens se présentaient pourtant diminués avec les absences de Kyle Lowry et Jimmy Butler. Dans ce contexte, l'entraîneur Erik Spoelstra a décidé de relancer Victor Oladipo.

Plombé par les blessures, l'ancien des Indiana Pacers a seulement disputé 8 matches en saison régulière. Et sur le début de ces Playoffs, il ne se trouvait pas dans la rotation du Heat, à l'exception des 23 minutes disputées lors du Game 4.

Propulsé titulaire cette nuit, le natif de Silver Springs a répondu présent : 23 points et un bel impact.

"Il n'y a rien que je ne puisse gérer. Au final, je sens que je peux revenir et surmonter n'importe quoi. Quand on m'a dit que je devais commencer sur ce match, j'ai pris les devants et j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider mon équipe à gagner.

Je remercie le staff et mes coéquipiers d'avoir cru en moi, ma famille et dieu de m'avoir aidé à m'en sortir. Ce n'est que le début", a ainsi assuré Victor Oladipo pour NBA TV.