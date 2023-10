Victor Wembanyama : « Le niveau des joueurs, ça n’a rien à voir »

Il y a eu la Summer League en guise d’amuse-bouche. La présaison fait maintenant office d’entrée en matière avant sa « vraie » première en NBA, lors de ses débuts en saison régulière contre les Dallas Mavericks le 26 octobre prochain. Mais Victor Wembanyama est scruté et attendu à chaque fois qu’il met un pied sur un terrain, quel que soit l’enjeu. Il était d’ailleurs opposé à Chet Holmgren, un autre intérieur longiligne au potentiel très intrigant, hier soir, en match de préparation.

This Victor Wembanyama steal is INSANE lmao pic.twitter.com/RbTJv482Rp — Alex 👋 (@Dubs408) October 10, 2023

Le duel a tenu ses promesses. Les deux joueurs ont chacun inscrit au moins 20 points (21 pour l’Américain, 20 pour le Français) et le Oklahoma City Thunder l’a emporté de justesse contre les San Antonio Spurs (121-120). Pour Victor Wembanyama, cette sortie était ce qui ressemblait le plus à un match NBA. L’occasion de donner son ressenti sur les différences entre ce qui se passe aux Etats-Unis et en Europe.

« Les joueurs, ça n’a rien à voir. Presque tout le monde est athlétique, contrairement à ce que j’ai pu voir dans le passé. Même les meneurs peuvent contrer, prendre des alley-oop, mettre des dunks… en termes de tactique, c’est différent. Mais en termes de niveau individuel, c’est à des années-lumière. »

C’est la meilleure ligue monde avec les meilleurs joueurs du monde. Et pour l’instant, il est clairement au niveau, lui aussi. Ce n’est que le début.

