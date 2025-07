Il était écarté des parquets depuis cinq mois en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule droite. Si on l’a vu s’entraîner (plus ou moins intensément) ces dernières semaines, il ne pouvait toujours pas jouer. Il le peut désormais : Victor Wembanyama a reçu le feu vert du staff médical des San Antonio Spurs pour reprendre le basket.

« Je suis officiellement autorisé à reprendre (l'entraînement collectif). J'ai eu la validation du staff médical des Spurs. Ouf, je vais enfin pouvoir rejouer un peu au basket ! Ma blessure aura été une aventure, évidemment, mais le plus dur est passé. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui, physiquement et mentalement », a-t-il expliqué dans une interview pour le journal L’Equipe.

Actuelle à Las Vegas avec ses équipiers, Victor Wembanyama est désormais soulagé :

« On peut dire aujourd'hui que cette thrombose est officiellement derrière moi. Normalement, ça ne se reproduira pas », assure celui qui a eu « peur de ne plus pouvoir jouer au basket. »

« Je pense qu’il nous arrive tous, parfois, d’avoir des réflexions irrationnelles sur les sujets qui nous tiennent le plus à cœur. Mais ce type de pensées te fait aussi changer en tant que personne, dans le bon sens. »

Mais ce n’est pas parce qu’il a reçu le feu vert des médecins qu’il est prêt à jouer. Victor Wembanyama a expliqué qu’il va devoir « continuer un travail spécifique pour (son épaule) et surtout reprendre tout ce qui concerne (ses) habitudes de basket. »

« Ça fait cinq mois que je n’ai pas fait d’opposition à 5 contre 5. Si je devais avoir un match demain, ce serait risqué », explique la star des San Antonio Spurs.

Raison pour laquelle il ne participera pas à l’Euro avec l’équipe de France. Certes, la compétition débutera le 27 août, ce qui laisse un bon mois. Mais non seulement il ne savait pas à quel moment il recevrait le feu vert, mais comme il l’explique, il va devoir retrouver des habitudes de jeu. Wemby n’aurait donc probablement pas été à 100% dès le début de la préparation.

Surtout, il ne pouvait pas se permettre de laisser la place à l’incertitude, de s’imposer une rééducation avec un compte à rebours dans la tête. C’est ainsi qu’il a choisi de renoncer à l’EuroBasket il y a trois semaines. Une décision qu’il a détaillée dans son interview :

« C’est une décision que j’ai officialisée tout seul auprès des coaches de l’équipe de France. Mais je l’ai prise après avoir consulté tous les staffs médicaux. L’idée, dès le départ, quand je suis sorti du gros de ma blessure et que j’ai commencé ma rééducation, c’était de prendre une décision qui ne laisserait place à aucune forme de doute », explique Victor Wembanyama.

« Quand on a un problème de santé aussi grave dans la vie en général, pas forcément en tant que basketteur, on ne peut pas se permettre de prendre des risques. J’aurais beaucoup aimé que ma rééducation se passe plus vite. Mais sans certitudes, je ne pouvais pas participer à l’Euro. »