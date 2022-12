Victor Wembanyama aux Knicks, Kevin Garnett en rêve

Kevin Garnett pense que Victor Wembanyama a ce qu'il faut pour faire renaître New York de ses cendres et rêve de ce scénario.

Jalen Rose a surnommé Victor Wembanyama "The Blank Check", un peu dans l'esprit qui avait poussé les gens à surnommer Kevin Garnett "The Big Ticket" à l'époque. Garnett, justement, a son avis sur le prodige français. Il en a parlé avec son ami Paul Pierce dans le dernier épisode de leur émission "Tciket and the Truth".

Voici leur discussion à ce sujet, avec la destination qui plairait le plus à KG pour l'international tricolore.

Paul Pierce : "Ce garçon, Victor Wembanyama, est clairement le n°1 de la Draft et le futur de la ligue. Je n'ai jamais rien vu de tel à cette taille. Où est-ce que tu le vois aller, où est-ce qu'il serait bien ?"

Kevin Garnett : "J'aimerais le voir aux Knicks. Ce gamin est habitué au meilleur. Il joue à Paris et il a été dans tous ces endroits fous. Imagine s'il pouvait rallumer la flamme et donner un coup de jeune aux Knicks.

PP : "Il serait la superstar qui leur manque depuis des décennies".

KG : "Il aurait juste à être correct. Ce gamin fait des stepbacks, des shoots à 3 points en turnaround... Le jeu serait terminé. Ce serait génial".

PP : "En tant que rookie, je ne voudrais pas avoir à gérer l'exigence de New York".

KG : "Il ne pourrait qu'améliorer la situation. Impossible qu'il se foire là-bas".

Evidemment qu'on aimerait que Victor Wembanyama soit celui qui fasse renaître New York de ses cendres pour de bon. Mais il y a encore pas mal d'obstacles pour que cette hypothèse soit plausible. A l'heure qu'il est, les Knicks sont 9e de la Conférence Est et virtuellement qualifié pour le play-in tournament. En gros, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, ils n'auraient que 3% de chances de décrocher le 1st pick et donc le droit de drafter Wembanyama.

On a vu que la loterie pouvait parfois réserver des surprises, mais New York va devoir faire un petit "effort" pour augmenter ses chances de recruter Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama, encore un carton et des highlights venus d'une autre planète