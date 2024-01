Victor Wembanyama : “Bilal, c’est le plus prometteur”

Au sortir de leurs retrouvailles sur un terrain NBA, Victor Wembanyama n'avait que de bonnes choses à dire au sujet de son ami et ex-coéquipier Bilal Coulibaly au micro des journalistes venus l'interroger après la partie.

"C'était incroyable. Je suis fier de lui. C'est toujours fort de voir les gens que j'aime réaliser leurs rêves et il en fait partie. Et il n'est qu'au début. On voit très bien que c'est le joueur le plus prometteur de leur équipe."

CQFR : Wembanyama brille dans la capitale, OKC frappe fort

L'intérieur des San Antonio Spurs a aussi évoqué la perspective de voir arriver encore d'autres compatriotes draftés très haut la saison prochaine, notamment Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün.

"Ca va arriver pour de plus en plus de prospects français. [...] Je ne m'attendais pas à voir peut-être cinq Français dans le top 10 en deux ans, mais ça pourrait se passer. Peut-être même deux n°1 de Draft de suite. Je suis fier, parce que ce sont des gars que je connais depuis longtemps. J'ai beaucoup d'espoir pour le basket français à l'avenir".

Bilal Coulibaly a affronté... et contré Victor Wembanyama pour la première fois !