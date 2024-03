Depuis plusieurs semaines, Victor Wembanyama a pris un avantage évident dans la course au trophée de Rookie de l'année. En multipliant les belles performances, l'intérieur des San Antonio Spurs a décroché son principal concurrent, Chet Holmgren.

Et la nuit dernière, le Français a peut-être définitivement mis un terme au suspense. Face à l'Oklahoma City Thunder de Holmgren (132-118), le prodige tricolore a réalisé une démonstration : 28 points, 13 rebonds, 7 passes, 5 contres et 2 interceptions.

Wembanyama a même été déterminant dans le money-time pour faire gagner son équipe.

"Si la course est terminée ? Non, car il reste encore 22 matches à disputer. Donc non, ce n'est pas terminé. Si avoir le ballon dans les moments chauds fait la différence ? Je pense que c'est nécessaire pour tout joueur qui veut devenir grand.

La plupart des joueurs de la ligue ont traversé beaucoup de défis, et j'ai aussi traversé beaucoup de défis dans ma vie, dans ma vie de basketteur. Donc c'est quelque chose avec lequel vous devez vivre. C'est comme ça. On veut être grand ou on ne veut pas l'être", a résumé Victor Wembanyama pour ESPN.

En prenant ses responsabilités, Victor Wembanyama a assumé. Et il se dirige bel et bien vers un sacre pour le RoY.

