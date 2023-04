Voilà quelques semaines que Victor Wembanyama n'avait plus sorti d'action à buzz pour faire saliver l'Amérique. L'intérieur de Boulogne-Levallois s'est dit qu'il serait de bon ton de remettre quelques pièces dans la machine à un peu plus de deux mois de la Draft. L'international français aurait assurément échangé l'action folle qui va suivre contre une victoire face au leader de Betclic Elite (les Mets se sont inclinés 87-68), mais qu'importe, la séquence fera quand même son oeuvre et le tour du monde.

En début de deuxième quart-temps, Wembanyama a pris sa chance à 3 points malgré la défense de Matthew Strazel. Constatant que son tir ne ferait pas mouche, le probable 1st pick de la Draft NBA 2023 a réussi à parcourir la distance qui le séparait du panier suffisamment rapidement pour claquer un dunk après que la balle a rebondi sur le cercle. Un tomar tonitruant que vous pouvez revoir sous différents angles ci-dessous.

Wemby got his own rebound for the jam 😳

— NBA (@NBA) April 2, 2023

Putback dunk off his own stepback 3 🤯

Victor Wembanyama a été plutôt discret offensivement à l'exception de ce moment fort. Il a terminé la partie avec 8 points et 14 rebonds.

Victor Wembanyama doit-il se muscler pour briller en NBA ?