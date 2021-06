Victor Wembanyama, déjà des récompenses pour le prodige de Nanterre

Victor Wembanyama a bouclé sa première saison en Jeep Elite sous les honneurs. L'intérieur français de 17 ans vient d'être élu meilleur jeune joueur du championnat pour la saison 2020-2021. Il a aussi terminé l'exercice avec le statut de meilleur contreur (au nombre de contres par match) de Jeep Elite alors qu'il n'a joué que 17 minutes par match.

Des débuts évidemment très prometteurs pour le prodige tricolore, que beaucoup voient déjà comme un 1st pick de Draft NBA dans deux ans. Les chiffres de sa saison, tronquée par une fracture de fatigue qui l'a éloigné des parquets pendant plusieurs semaines, sont intéressants : 18 matches (10 titularisations), 6.8 points, 4.7 rebonds, 1.9 contres à 44.3% (dont 36.4% à 3 points).

Pourquoi la NBA rêve déjà du Français Victor Wembanyama, le « prospect le plus intrigant du monde »

Les statistiques avancées plaident aussi en faveur du Francilien. Sur les 11 matches (Jeep Elite et Eurocup confondus) lors desquels il a joué au moins 15 minutes, son équipe en a remporté 8. Dans les situations où Wembanyama a joué moins longtemps, Nanterre est à 7 victoire pour 12 défaites.

Des rumeurs ont beau l'envoyer dans un club plus huppé avant son envol pour la NBA, Victor Wembanyama est toujours un joueur de Nanterre à l'heure qu'il est et on a hâte de le voir monter en régime et en temps de jeu la saison prochaine. On est évidemment pas les seuls. Avec un retour à un semblant de normalité en ce qui concerne les voyages internationaux, il faut s'attendre à voir des scouts NBA tout au long de l'année sur les rencontres où il sera impliqué.

Crédit photo : F. Blaise

Victor Wembanyama titulaire pour la première fois, l'impact a été immédiat !