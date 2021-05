Nouvelle étape dans la carrière de Victor Wembanyama. Le prodige était titulaire pour la première fois en Jeep Elite et il n'a pas déçu.

Victor Wembanyama a vécu une nouvelle expérience samedi. Celle d'être titulaire dans un match de Jeep Elite. Pour la première fois de sa carrière, le prodige français était titulaire avec Nanterre. Il n'a pas déçu !

Nanterre s'est imposé face à Gravelines-Dunkerque (102-81) et Pascal Donnadieu n'a pas eu à regretter d'avoir lancé l'intérieur de 17 ans dès le coup d'envoi. Dans la lignée de ses récentes sorties depuis son retour de blessure, le prospect tricolore, dont on vous parlait cette semaine, a fini la rencontre avec 9 points, 10 rebonds, 3 contres et 19 d'évaluation pour un temps de jeu de... 15 minutes.

Le staff francilien prend évidemment des précautions avec les minutes de Victor Wembanyama, blessé au péroné plus tôt dans la saison et légèrement touché également lors de la rencontre face aux Nordistes. Sa prestation, néanmoins, reste un petit régal en termes d'impact. Vivement qu'il puisse jouer 30 minutes chaque soir de match.