Après deux matches de Summer League, Victor Wembanyama a pu se faire une (très) vague idée de ce qui l’attend en NBA. Si la concurrence n’est pas la même qu’en saison régulière, ses deux performances contrastées lui ont déjà offert un aperçu des exigences de la compétition. Et la nouvelle star des Spurs trouve le jeu en Europe plus physique qu’aux États-Unis.

« Tout d’abord, il y a plus d’espace ici. C’est rapide, mais c’est moins physique », a comparé le Français, après sa défaite face aux Blazers ce lundi. « On fait souvent faute sur moi, mais pas autant (qu’en Europe). […] Ici, les joueurs volent. Là-bas, c’est plus au sol, avec de gros box-outs. »

La dimension physique augmentera d’un cran à la rentrée, lorsque « Wemby » devra se frotter à des joueurs plus matures et plus massifs. Il n’aura probablement pas la même liberté près du cercle que lors de son deuxième match de Summer League, où il a multiplié les put-backs et les claquettes.

Quoiqu’il en soit, le joueur de 19 ans ne remet pas en cause le niveau de la ligue. « Ici, ce sont de grands athlètes, les meilleurs du monde. Beaucoup plus de talent », a reconnu Victor Wembanyama.

