Victor Wembanyama ne va pas prendre trop de masse et c’est mieux comme ça

L’apparence de Victor Wembanyama, et plus précisément son aspect longiligne, revient très fréquemment dans les discussions qui concernent le joueur français. Il est très grand, très jeune et donc, c’est presque logique vu sa taille et son âge, il est très fin. Ce qui est perçu – à tort ! – comme un signe de faiblesse. Mais Bouna Ndiaye, son agent, assure que prendre trop de masse n’est absolument pas un objectif, et fort heureusement.

« Est-ce que vous avez vu un problème lié à son poids à Las Vegas ? Non. Les gens ont tort. On ne se concentre pas du tout sur ça. Je ne veux pas qu’il prenne trop de poids. On va se battre pour qu’il ne soit pas poussé à le faire. Ce serait une grosse erreur. On se concentre sur sa force, sa ceinture abdominale. » « On est vraiment content qu’il ait pu discuter avec Kareem Abdul-Jabbar qui a joué jusqu’à ses 41 ans. C’est le modèle que l’on veut suivre. Je suis ravi qu’ils aient créé ce lien entre eux parce qu’ils ont un corps à peu près similaire. Kareem n’était pas lourd. Victor est plus mobile et plus grand que lui. Le rendre lourd, ça ne nous intéresse pas. »

Nous partageons entièrement son analyse. Les joueurs comme Victor Wembanyama sont souvent considérés comme sujets aux blessures parce que a) ils sont très grands et leurs articulations sont mis à rude épreuve 2) parce qu’ils sont perçus comme trop légers pour la NBA. C’est justement en tenant absolument à prendre de la masse que certains d’entre eux ont connu divers problèmes aux genoux, etc. Parce que leur corps ne supportait pas cette nouvelle charge, plus lourde à déplacer sur le terrain.

Le premier choix de la draft va de toute façon prendre du muscle, et donc des kilos. Mais l’idée, c’est de le faire intelligemment, sans changer son morphotype ni son profil. Ce n’est pas un futur Shaquille O’Neal ou un futur Giannis Antetokounmpo. Il ne va pas se reposer sur sa puissance pour dominer mais sur le mix entre ses skills et sa taille. C’est un « Kevin Durant » ! Façon de parler bien sûr. Pour garder sa mobilité, Wembanyama doit rester longiligne. Tout en ajoutant évidemment un peu de force sur le haut du corps pour mieux résister au contact. Mais vouloir à tout prix lui imposer une prise de masse serait effectivement sans doute une grosse erreur.

