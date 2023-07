Zach Collins, du haut de ses 2,11 m pour 113 kg, est un beau bébé. À échelle humaine, on peut même dire que l’intérieur des Spurs est un colosse. Pourtant, face à Victor Wembanyama, le natif de Las Vegas a eu la sensation de n’être qu’un enfant.

L’ancien coéquipier de Damian Lillard a déjà eu l’occasion de rencontrer le Français et de partager une étreinte. Et il faut croire que les 2,22 m de « Wemby », ainsi que ses longs bras, sont tout aussi impressionnants pour un pivot NBA.

« J’ai dit à mes amis que je savais ce que c’était que de me serrer dans ses bras maintenant », a raconté Collins à Tate Frazier de The Ringer. « Cet homme est immense. Il est grand comme pas possible. Je n’ai pas l’habitude de faire des câlins à quelqu’un et qu’ils soient au-dessus de moi. Je me suis senti comme un petit enfant. Il est juste énorme. »

"I know what it’s like when you guys dap me up now… That man is huge.” Zach Collins on dealing with Victor Wembanyama 😅 (via @FanDuelTV)pic.twitter.com/Nb4qXPPNNX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 11, 2023

Au-delà de cette première impression marquante, le courant est bien passé entre les deux joueurs. « C’était une bonne première rencontre », a confirmé Zach Collins, qui pourrait jouer un rôle important aux côtés de Victor Wembanyama la saison prochaine — si la santé suit.

