Victor Wembanyama, des mesures historiques lors de son futur passage au Draft Combine ?

Ouais, ouais, on sait, il faut laisser Victor Wembanyama grandir, ne pas lui mettre trop de pression, blablabla, etc. Et c’est vrai ! Mais il va falloir s’y habituer, nos yeux – et surtout ceux des dirigeants NBA – sont déjà rivés sur le prodige des Metropolitans 92. Encore plus lors de la saison à venir, juste avant sa draft théorique.

Le gamin de 18 ans est même déjà grand. Littéralement. Très grand. Il aurait été mesuré à 2,23 mètres ! Une perche ! Et avec une envergure calculée à 2,43 m, le natif du Chesnay battrait carrément des records. Enfin presque. Il serait le deuxième prospect le plus impressionnant en termes de taille et d’envergure de toute l’Histoire du Draft Combine. Notons que le Combine n'existe que depuis l'an 2000 - ce qui exclut par exemple Shawn Bradley - et qu'un certain Yao Ming (2,31 m) ne s'y était pas rendu avant la draft 2002.

Seul Taco Fall le devancerait avec ses 2,25 mètres et 2,48 mètres d’envergure. Victor Wembanyama serait donc le deuxième joueur le plus grand de la NBA actuelle s’il débarquait dès maintenant. Et, sans moquer de respect à Fall, il dispose d’un potentiel beaucoup plus intrigant. Ses cartons en préparation avec son nouveau club laisse présager d’une saison très intéressante sous les ordres de Vincent Collet.

En 5 rencontres, il a compilé plus de 23 points, 6 rebonds et 3 blocks en affichant une panoplie de plus en plus élargie en attaque et une capacité évidente à protéger le cercle. Il est, sur le papier, le profil rêvé pour de nombreux scouts NBA. Ça ne veut pas dire qu’il deviendra forcément un grand joueur. Là, oui, il y a encore le temps et beaucoup de travail à accomplir pour atteindre l’élite de l’élite. Tout n’est pas qu’une affaire de centimètres. Mais le potentiel est là. Les atouts et, mine de rien, les mesures aussi.

