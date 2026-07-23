Le Français explique avoir accepté un contrat inférieur au maximum pour offrir davantage de flexibilité aux Spurs et maximiser leurs chances de remporter un titre.

En acceptant une prolongation de 5 ans et 252 millions de dollars avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a surpris une partie de la NBA. Le Français pouvait prétendre à un contrat encore plus lucratif, mais il a volontairement laissé de l'argent sur la table. Dans un entretien accordé à The Athletic, il a expliqué les raisons de ce choix.

« Je veux que notre potentiel soit exploité »

Victor Wembanyama estime que les contraintes financières empêchent trop souvent les meilleures équipes de concrétiser leurs ambitions.

« Nous avons une bonne équipe, nous avons réalisé de très bons playoffs et une très bonne saison régulière. Mais ce qui est encore plus grand, c'est notre potentiel. »

Le Français poursuit en expliquant sa philosophie.

« La réalité de la NBA d'aujourd'hui, c'est que le potentiel de nombreuses équipes n'est jamais pleinement exploité à cause de l'argent. Je veux simplement m'assurer que ce ne sera jamais notre cas. »

Un sacrifice pour aider San Antonio

Victor Wembanyama a choisi de signer un contrat représentant 25 % du salary cap au lieu d'activer le mécanisme qui lui aurait permis de toucher 30 %.

Ce choix représente environ 50 millions de dollars laissés à la disposition des Spurs sur les cinq prochaines années. Pour le Français, ça se traduit un contrat de 252 millions au lieu d'environ 303 millions de dollars.

L'objectif est clair : offrir davantage de flexibilité à San Antonio afin de conserver ses jeunes talents et de continuer à renforcer un effectif qui vient tout juste d'atteindre les Finales NBA.

Une philosophie qui rappelle celle de Jalen Brunson, lequel avait lui aussi accepté un contrat inférieur au maximum afin de permettre aux Knicks de construire un effectif capable de remporter le titre.

Pour Victor Wembanyama, le message est simple : si ce sacrifice peut augmenter les chances des Spurs de devenir champions, il en vaut largement la peine.