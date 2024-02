Victor Wembanyama : un five-by-five dans l’eau face aux Lakers

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LOS ANGELES — La ligne statistique de Victor Wembanyama n’a pas permis aux Spurs de renverser les Lakers de LeBron James et Anthony Davis.

24 heures après être passé à une passe de l’exploit, Victor Wembanyama a rectifié le tir et obtenu son premier « five-by-five » — une performance statistique d’une grande rareté. Cependant, les 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres, n’ont pas impressionné son entraîneur. « Ses stats ne m’intéressent pas, tant qu’il joue bien et intelligemment », a éludé Gregg Popovich.

Wembanyama n’en pense pas moins. Comme toujours depuis le début de la saison, ce genre de jalons ne l’intéresse pas lorsqu’il les pose dans l’échec. « Je ne peux pas être satisfait avec une défaite », a-t-il plaqué ce vendredi, après que les Spurs aient essuyé un revers 118 à 123 à Los Angeles.

Le 5x5 de Victor Wembanyama a-t-il une importance particulière aux yeux de Gregg Popovich ? « Tu ne me connais pas très bien. Je me fiche de ses stats, tant qu’il joue bien et intelligemment. » (Notons pour les livres d’Histoire que je savais que j’allais me faire rembarrer,… https://t.co/aNgo2X5NVy pic.twitter.com/z9xDBS3PjI — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) February 24, 2024

LeBron James et Anthony Davis dominent les Spurs

« C’était un match important, surtout que c’était contre LeBron James et Anthony Davis », a admis le rookie après la rencontre. En effet, la visite de San Antonio au Staples Center marquait sa première rencontre avec les Lakers de James et Davis. Bien qu’il ait affronté la franchise californienne à domicile à deux reprises, il n’avait jamais affronté les deux stars simultanément. La plus jeune équipe de la NBA s’est heurtée à un mur.

« C’est l’un des meilleurs duos de la ligue. Nous aurions battu beaucoup d’équipes en jouant de cette façon », a noté Victor Wembanyama. « Mais je pense que la différence s’est faite sur la maturité. De notre côté, nous avons tous commis des petites erreurs lorsque nous tentions de revenir dans le match. »

Les deux stars hollywoodiennes ont sorti le grand jeu pour se débarrasser des Spurs inconstants, mais coriaces, qui n’étaient qu’à sept points de retard à une minute du buzzer final. James a enregistré 30 points à 13/22 aux tirs, 9 passes et 7 rebonds, et Davis 28 points à 10/14 aux tirs et 13 rebonds.

Nouveau Mook #14 : nous avons percé le secret des Spurs !

Sur le papier, le match promettait un combat intense à l’intérieur, entre le meilleur contreur de la ligue du côté des visiteurs et l’une des attaques les plus redoutables sous le panier à domicile. Les promesses ont été tenues : c’est dans cette zone du terrain que s’est joué le bras de fer décisif, clairement remporté par Los Angeles (24/28 sous le cercle, soit 85,7 % de réussite).

Anthony Davis a naturellement été un facteur crucial à cet égard. Il a postérité Zach Collins et déjoué Victor Wembanyama dans la raquette. Jaxson Hayes (8 points à 4/5 aux tirs) a apporté une intensité physique à la rencontre qui ne se reflète pas dans les statistiques. Rui Hachimura (17 points à 7/11 aux tirs et 7 rebonds) complète le trident qui a percé la défense texane.

The Laker's ball movement prompts the AD poster 💪 LAL-SAS | LIVE on the NBA App

📲 https://t.co/IdPwLomiDT pic.twitter.com/IB0512q5F9 — NBA (@NBA) February 24, 2024

Malgré ses cinq contres, la défense intérieure du Français a été insuffisante. Celle de Collins a posé problème à plusieurs reprises. Le secteur intérieur des Spurs s’est repris dans la dernière ligne droite, mais il était déjà trop tard. Cette réussite près du panier a ouvert une voie royale au King et ses coéquipiers.

Victor Wembanyama empile les statistiques, et les minutes

De l’autre côté du terrain, les Lakers ont fait le nécessaire pour empêcher Wembanyama d’accéder à cette zone stratégique. Le pivot de 2,24 m n’a pris qu’un seul tir dans un rayon de 1,5 m autour du cercle, de toute la soirée.

Pour compenser, la star de San Antonio a commencé à tirer de l’extérieur, avec brio. Elle a réussi deux de ses trois tentatives à trois points lors d’un premier quart-temps record (16 points, son record pour les 12 premières minutes d’un match). Puis, la lueur d’espoir s’est éteinte. La défense adverse a réussi à le limiter à 1/5 pour le reste du match, ralentissant considérablement sa cadence au scoring.

Comme dtoujours, Wembanyama a étonné les spectateurs avec ses dunks spectaculaires et son step-back à trois points, tout comme avec sa ligne de statistiques impressionnante. Cependant, il aurait fallu qu’il maintienne le rythme de son départ exceptionnel pour réaliser l’exploit.

Wemby crosses over and steps back for the triple 🎯 LAL-SAS | LIVE on the NBA App

📲 https://t.co/IdPwLomiDT pic.twitter.com/AfXkShuLM0 — NBA (@NBA) February 24, 2024

En l’espace de 24 heures, le rookie a néanmoins accumulé 46 points, 23 rebonds, 12 passes, 10 contres et 10 passes décisives, des chiffres vertigineux. Surtout, malgré le back-to-back, il a passé 62 minutes sur le terrain, un signe très positif compte tenu des restrictions de temps de jeu auxquelles il a dû faire face auparavant.

« Physiquement, je me sens plutôt bien à ce stade de la saison », a déclaré Wembanyama. « J’ai hâte de jouer davantage et d’utiliser ces minutes pour aider l’équipe. »

Victor Wembanyama : Popovich dresse le bilan de ses débuts