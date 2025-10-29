« Victor Wembanyama sera avec LeBron et Jordan dans la discussion du GOAT »

Victor Wembanyama a démarré très fort sa troisième saison NBA. Au point où plus personne ne semble se souvenir que le Français revenait d’une longue absence suite à sa thrombose veineuse. Il faut dire qu’il domine plus que jamais. Après quatre matches, le pivot des San Antonio Spurs compile 31 points à 60% aux tirs, quasiment 14 rebonds et presque 5 contres de moyenne. L’impression visuelle est bluffante. Il est déjà l’un des meilleurs joueurs de la ligue et sa progression laisse présager d’un avenir incroyable.

Kendrick Perkins s’est justement projeté dans le futur : « d’ici 15 ou 20 ans, voilà à quoi ressemblera le débat pour le G.O.A.T. : LeBron James, Michael Jordan et Victor Wembanyama. Parce que si ce jeune homme reste en bonne santé, il va devenir le meilleur défenseur de l’Histoire. Est-ce que quelqu’un peut me donner une faiblesse dans son jeu à 21 ans ? Je n’en vois aucune. »

Il peut se passer encore beaucoup de choses en 15 ou 20 ans, dans un sens comme dans l’autre. Victor Wembanyama a effectivement démarré sa carrière sur des bases impressionnantes. Mais pour être considéré parmi les G.O.A.T., il faut gagner. On connaît la chanson. Lui le premier d’ailleurs. S’il performe mais que les Spurs ne passent pas le cap dans les années à venir, les critiques finiront par arriver jusqu’à lui (d’abord le coach, ensuite ses coéquipiers puis enfin la star). C’est avec des titres en pagaille qu’il pourra prétendre à cette discussion. Mais ça, il le sait. Il a justement faim de trophées.