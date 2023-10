Pour sa première opposition avec les Golden State Warriors, sur le parquet de Golden State, Victor Wembanyama a été comme un poisson dans l'eau. Stephen Curry qui fait l'entre-deux avec lui sur le coup d'envoi ? Pas intimidé. Klay Thompson qui veut dégainer à 3 points ? Pas impressionné. Andrew Wiggins qui le provoque sur un drive ? Du gâteau. Wembanyama a passé 21 minutes sur le parquet lors de la victoire des Spurs (122-117) et il les a parfaitement rentabilisées en termes d'impact : 19 points, 5 blocks et 4 rebonds à 8/19.

L'impression visuelle a encore été démente, comme le montrent ces highlights de la 1e mi-temps. Le prodige français a montré tour à tour sa virtuosité défensive devant les stars californiennes, mais aussi sa capacité à dégainer et à finir près du cercle. Certes, il y a encore un peu de déchet à la finition, mais les travaux sont de qualité. Jugez plutôt.

Victor Wembanyama was a force in the first half 😤 15 PTS

4 BLK

2 3PM pic.twitter.com/EQAzOtFJ1V — NBA (@NBA) October 21, 2023

Dans quelques jours, Victor Wembanyama fera ses premiers pas officiels en NBA avec la réception des Dallas Mavericks. A n'en pas douter, il y aura encore de quoi faire une compilation...

