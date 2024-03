Victor Wembanyama impressionne Gregg Popovich par son désir irrépressible d’apprendre et son aptitude à mettre en œuvre immédiatement les leçons qui lui sont transmises.

Victor Wembanyama a souvent décrit le fait de commencer sa carrière en NBA sous l’aile de Gregg Popovich comme un privilège. Cet enthousiasme transparaît dans l’attitude du rookie des Spurs, dont la volonté d’apprendre n’a pas manqué d’impressionner son entraîneur.

« [Victor Wembanyama] est très attentif. Ce qui est impressionnant, c’est sa rapidité à appliquer ce qui a été discuté lors de l’entraînement ou ce qu’on lui a montré en vidéo », a expliqué Gregg Popovich, samedi, avant la défaite de San Antonio contre Phoenix. « On lui montre des vidéos d’autres joueurs — qu’il s’agisse d’un rocker step, de monter la balle en transition, ou de toute autre facette du jeu — et on le voit essayer d’intégrer ces éléments dès le soir même. C’est remarquable, car pour certains joueurs, cela peut prendre des années. Certains n’y parviennent même jamais. Il apprend donc très bien, c’est le premier point. »

« Ensuite, il aspire à devenir un grand joueur », a ajouté le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA. « Il consacre du temps, que ce soit avant ou après l’entraînement, ou avant le match, pour s’asseoir et regarder les vidéos du dernier match. Il ne s’en lasse jamais. »

Wembanyama est, en effet, souvent le dernier à quitter le terrain du centre d’entraînement des Spurs. Son acharnement porte ses fruits : le joueur de 20 ans a déjà connu une progression fulgurante lors de sa première saison en NBA.

« Il a fait des progrès dans tellement de domaines. Il était comme une ardoise vierge à son arrivée », a reconnu Gregg Popovich. « Comme tout ne peut pas être fait en un jour, il a fallu sélectionner certaines choses. Il est important de ne pas se précipiter, tout en réussissant à tout faire avant la fin de l’année. Je pense que nous avons bien réussi à cet égard […] La priorité était la défense, les contres, le rebond, et de s’adapter au rythme du jeu. C’est donc par là que nous avons commencé. »

