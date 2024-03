Le trio des Suns éclipse les Spurs de Victor Wembanyama

Il y a près de cinq mois, les Spurs remportaient deux victoires mémorables à Phoenix. Ces exploits face à un prétendant au titre, avec un match arraché dans les 10 dernières secondes et une performance référence pour Victor Wembanyama, étaient sans doute le point culminant de leur saison. Ce samedi, le scénario s’est inversé : les Suns sont venus livrer à San Antonio leur deuxième plus lourde défaite de 2024 (106-131).

« Je pense que nous les battrons probablement de la même manière que nous l’avons fait lors des deux premiers matches », plaisantait Gregg Popovich, avant la rencontre. Puis, il a ajouté plus sérieusement : « C’était un échauffement de pré-saison pour eux. Et nous en avons bien profité. Mais c’est un nouveau jour, et je pense qu’il sera un peu plus difficile de reproduire cela. »

Le coach avait vu juste. Son équipe n’a pas eu la moindre de chance de répéter leurs prouesses du début d’année. Le match était fini avant même le dernier quart-temps, les visiteurs comptant une avance de 32 points. Alors que le Frost Bank Center se vidait, les stars sont restées sur le banc tandis que les remplaçants concluaient la rencontre.

Devin Booker et Kevin Durant portent une attaque redoutable

Sur le terrain comme sur le papier, les Suns étaient simplement meilleurs. Ils n’ont eu besoin de recourir à aucune tactique sophistiquée pour parvenir à ce résultat, juste les fondamentaux du basket : créer des décalages, trouver le joueur démarqué ou qui coupe vers le panier, puis conclure l’action. Dans cet art, les hommes de Frank Vogel font indéniablement partie de l’élite de la NBA.

« Ils ont trois All-Stars, trois Hall of Famers », s’est amusé Blake Wesley en conférence de presse. « Cela les rend difficiles à défendre et à affronter […] Ils ont une chance de gagner le titre. Les grandes équipes comme celle-ci exécutent bien et défendent bien. Nous essayons de parvenir là où ils sont. »

Le trident en question a été dévastateur. Devin Booker, avec 32 points (14/24 aux tirs) et 9 passes décisives en seulement 30 minutes, a éclipsé tout le monde. Kevin Durant, d’une justesse remarquable, a inscrit 25 points (12/16 aux tirs) en 31 minutes. Enfin, Bradley Beal, avec ses 12 passes décisives, a établi son nouveau record personnel pour la saison.

L’efficacité du collectif autour d’eux, profitant des espaces créés par ses stars, a été tout aussi admirable. Avec une moyenne de 1,34 point par possession, en ne perdant le ballon que sur 10,2 % de leurs possessions (8 pertes de balle au total), ils ont dominé en attaque.

« Nos joueurs ont fait de leur mieux en défense, mais vous ne pouvez pas empêcher Devin Booker et Kevin Durant de faire ce qu’ils font. Et Bradley Beal est maintenant en bonne santé », a résumé Gregg Popovich. « C’est un trio difficile à freiner. Nos gars ont fait tout ce qu’ils pouvaient. »

Spurs coach Gregg Popovich talks about the team's loss to the Suns and the chemistry between Victor Wembanyama and Devin Vassell.#PorVida | @Spurs | @BallySports 📺 pic.twitter.com/vR80OAcEKj — Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) March 24, 2024

Victor Wembanyama et les Spurs en difficulté

Face à une telle armada, les Spurs, encore échaudés par leur défaite contre les Grizzlies la veille, n’ont pas tenu la distance. Leur maladresse à trois points (9/33) et leurs pertes de balle (15, soit 15,6 % de leurs possessions) les ont condamnés.

Parmi les titulaires, qui n’ont passé chacun qu’une vingtaine de minutes sur le terrain, seuls Tre Jones (10 points à 4/5 aux tirs) et Victor Wembanyama (13 points à 5/7) ont réussi à atteindre la barre des 10 points. Le Français, généralement marqué par des ailiers — et parfois par Bol Bol —, a eu du mal à accéder à la raquette (2/2 sous le cercle, 2/2 sur les courts mi-distances à). San Antonio a simplement été neutralisé.

Lundi, les Texans ont l’opportunité de montrer un meilleur visage pour le dernier affrontement de la saison entre les deux équipes. « Nous devons nous améliorer et identifier nos erreurs pour lundi. Nous devons voir la vidéo pour savoir ce que nous devons corriger. Même si c’est une défaite difficile, nous devons l’accepter, regarder la vidéo et nous préparer pour lundi », a affirmé Keldon Johnson, tandis que Wembanyama prenait son deuxième repos médiatique de la semaine.

