Victor Wembanyama et d'autres jeunes prospects ont marqué les esprits lors du Mondial U19. On vous parle des joueurs les plus en vue.

Le Mondial U19 en Lettonie a pris fin dimanche sur une note frustrante pour les Bleus, battus d'une courte tête par les Etats-Unis en finale. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont été impressionnants durant la compétition, au même titre que quelques autres joueurs que l'on a voulu mettre un peu en avant ici. Tous n'auront pas forcément une destinée qui les mènera jusqu'en NBA, mais leur talent a sauté aux yeux pendant la compétition.

Victor Wembanyama (France) - intérieur

Ses stats : 14 points, 7.4 rebonds, 4.7 contres de moyenne

On ne présente plus Victor Wembanyama, prodige du basket français et probablement mondial. Surclassé, le futur joueur de l'ASVEL se savait observé à travers le monde pour cette compétition et il n'a pas déçu. On peut peut-être regretter le problème de fautes qui l'a majoritairement privé de terrain pendant la demi-finale contre la Serbie, mais il a été parfait le reste du temps.

A 17 ans, Wembanyama a montré qu'il n'avait pas à rougir de la différence d'âge et qu'il tafferait aussi bien des gens de sa génération que des adultes au cours de sa carrière.

Victor Wembanyama : les images du chantier face à Team USA

Les scouts NBA n'ont pas dû être déçus de ce qu'ils ont vu, même lors de la défaite en finale. Victor Wembanyama a sorti un 30 d'évaluation avec 22 points, 8 rebonds et... 8 contres. Plus important encore, l'ancien Nanterrien a laissé une excellente impression visuelle sur le plan technique et physique.

Ses instincts défensifs ont été bons (il a traumatisé tous les adversaires des Bleus par sa bonne lecture et une utilisation optimale de son envergure), et il a globalement pris confiance en attaque, même si on peut mettre un bémol sur le tir à 3 points où il n'a shooté qu'à 4/22.

L'avenir est radieux pour Victor Wembanyama et on a hâte de suivre son évolution.