Victor Wembanyama : « Bien sûr que je serai présent aux JO »

La France du basket attend son sauveur. Les Bleus ont un an pour se relever après une Coupe du Monde complètement ratée, conclue par une élimination dès les phases de poules. Un an pour se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Paris, où l’équipe de France visera une médaille devant son public. Et si l’homme providentiel n’existe pas, Victor Wembanyama est celui qui s’en rapproche aux yeux des supporters tricolores. Absent en Indonésie, afin de souffler un peu après des mois très chargés, le premier choix de la draft assure qu’il sera bel et bien présent dans la capitale en 2024.

« Réussir les JO, ce serait une belle histoire. Et il n'y aura pas d'autre but que l'or. Je serai bien sûr présent aux JO. J'ai regardé la Coupe du monde et le résultat est très décevant. Pour autant, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas de jugement à porter, je n'étais pas dans l'équipe et celle-ci est entre les mains de joueurs de top niveau. Je sens que cela n'altère pas l'opportunité de faire quelque chose de grand à Paris l'an prochain », confie l’intérieur des San Antonio Spurs.

La présence de Victor Wembanyama ne pourra évidemment pas tout changer pour les Bleus – rappelons que le jeune homme n’a encore jamais disputé de compétition internationale avec les A – mais il devrait tout de même apporter du sang neuf au sein d’un effectif talentueux et potentiellement capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde.

