Victor Wembanyama, l’équipe de France ou le repos ?

Victor Wembanyama aimerait pouvoir aider les Bleus lors des éliminatoires du Mondial 2027 cet été. Mais le pourra-t-il vraiment ?

En marge du All-Star Game, Victor Wembanyama a accordé un entretien à Rémi Reverchon pour beIN Sports. Le pivot des Spurs y a notamment évoqué la possibilité de rejoindre l’équipe de France cet été afin de disputer les premières fenêtres de qualifications pour la Coupe du monde 2027, prévues du 3 au 6 juillet puis du 24 août au 1er septembre.

Et son intention semble claire. « Bien sûr, c’est absolument mon objectif », a expliqué Wembanyama. « Mais j’espère ne pas pouvoir être là pour la première fenêtre — cela voudrait dire que nous sommes allés jusqu’en Finales NBA. J’espère que le calendrier sera trop serré (sourire). Mais pour la fenêtre d’août, absolument. Mon objectif est d’être présent. Je touche du bois, si je suis en bonne santé. »

Le message est limpide : si les San Antonio Spurs ne s’éternisent pas en playoffs, il y a de réelles chances de voir le phénomène français porter le maillot bleu cet été. Une perspective forcément réjouissante pour le staff tricolore, tant l’impact de Victor Wembanyama change la dimension de l’équipe.

On imagine toutefois que la franchise texane observera la situation avec prudence. À San Antonio, l’intérieur est au cœur du projet et incarne l’avenir à long terme. La gestion de sa charge de travail et de sa santé reste une priorité absolue.

Absent lors de l’Euro 2025, au souvenir douloureux pour les Bleus, Wembanyama n’a pour l’instant disputé qu’un seul tournoi officiel avec l’équipe de France : les Jeux olympiques de Paris 2024. Sa présence lors des qualifications serait donc un signal fort, autant sur son engagement que sur ses ambitions internationales.