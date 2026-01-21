Victor Wembanyama 4eme aux ventes de maillots NBA, devant LeBron James

Victor Wembanyama est un produit markéting qui fonctionne, la preuve avec sa place dans le top-5 des jerseys les plus vendus.

Comme quoi on peut mesurer 2,22 mètres, venir de France et avoir un nom de famille que certains n'arrivent pas à prononcer correctement et quand même faire rêver. Blague à part, Victor Wembanyama est évidemment un phénomène unique sur la planète basket. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Et il est "bankable", comme en atteste le classement des ventes de maillots NBA à la mi-saison. Si Stephen Curry truste la première place pour la quatrième année de suite, le natif du Chesnay est solidement installé à la quatrième position devant LeBron James. Le King est d'ailleurs le seul joueur du top-10 à ne pas avoir été nommé titulaire du prochain All-Star Game.

Concernant les équipes, ce sont évidemment les Los Angeles Lakers qui arrivent premiers devant les New York Knicks et les Golden State Warriors. Les San Antonio Spurs sont juste derrière, essentiellement grâce à Victor Wembanyama.