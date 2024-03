Victor Wembanyama et les Spurs viendront bien à Paris en 2025

Victor Wembanyama est une bombe pour le basket français. Drafté en première position en juin dernier et attendu de pied ferme en NBA, le prodige ne fait que confirmer pour ses débuts dans la plus grande ligue du monde. Certains joueurs comme Draymond Green le considèrent même déjà parmi les plus grands talents du championnat. Sa cote de popularité grimpe au fur et à mesure de ses exploits dans l’Hexagone. Il va bientôt pouvoir en attester de près. Pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été, bien sûr, mais aussi lors d’un passage avec ses San Antonio Spurs la saison prochaine.

« Nous allons jouer là-bas », a confirmé Gregg Popovich après la victoire contre les Brooklyn Nets (122-115) dimanche soir.

Wemby put together a HISTORIC performance in the Spurs overtime win against the Nets! 👽

33 PTS | 15 REB | 7 AST | 7 BLK | 14-26 FG

Victor Wembanyama is the first player in NBA history with 30+ points, 15+ rebounds, 5+ assists, and 5+ blocks while shooting 50% FG in a game 📈 pic.twitter.com/W5rtw2RvDT

— NBA (@NBA) March 18, 2024