Victor Wembanyama, grand retour pour le choc face à OKC !

Absent depuis 12 matches, l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama est attendu pour la demi-finale de la NBA Cup face à OKC.

Sans Victor Wembanyama sur les 12 derniers matches, les San Antonio Spurs ont réussi à rester compétitifs. En l'absence du Français, les Texans ont trouvé des solutions collectives : 9 victoires pour 3 défaites.

Dans une dynamique positive, San Antonio va récupérer le prodige tricolore ! Remis de sa blessure au mollet, l'intérieur se prépare à réaliser son grand retour pour le choc face à l'Oklahoma City Thunder à l'occasion de la demi-finale de la NBA Cup.

Logiquement, le retour de Wembanyama va s'effectuer en douceur. Avec un temps de jeu limité dans un premier temps.

"Les discussions sont toujours en cours pour déterminer comment on va gérer son retour. Il va être fatigué. Il a ressenti de la fatigue la première fois que je l'ai vu jouer en direct contre les gars de la vidéo. Je m'attends donc à le sortir rapidement et à ce qu'il ne joue pas autant de minutes que d'habitude", a prévenu son coach Mitch Johnson face à la presse.

Sans surprise, le Français se montre impatient à l'idée de retrouver les parquets. Car de son côté, le talent de 21 ans se sent prêt depuis un moment...

"Bien sûr, c'est dur de regarder tout ça depuis mon canapé. Cela demande beaucoup de confiance des deux côtés. Je sais que j'ai la chance d'être entouré par la meilleure équipe au monde. Je leur fais donc entièrement confiance. Ils me font confiance aussi parce que je leur ai montré que je connaissais mon corps et que je leur donnais de bons retours.

Mais c'est vrai. Si je devais prendre les décisions seul, je serais revenu plus tôt. Mais je pense qu'il est plus raisonnable de les écouter et de suivre leurs conseils, car il n'y avait aucune raison de prendre des risques inconsidérés deux jours après ma blessure.

Je n'ai presque jamais ressenti de douleur ni même d'inconfort. Je devais faire confiance au processus", a-t-il confié.

Pour tenter de faire tomber OKC la nuit prochaine, les Spurs vont donc pouvoir compter sur le renfort de Victor Wembanyama. Une arme certainement nécessaire pour rivaliser avec le champion en titre.

