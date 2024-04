Howdy, tout le monde ! Dans ce nouvel épisode de « Moub Deep », on fait le point sur la saison rookie historique de Victor Wembanyama, qui est officiellement arrivée à son terme. Une synthèse de ce qui a rendu sa première année en NBA sui spéciale, et les réponses à vos questions : ses progrès, son futur, la free agency des Spurs et plus encore.

« Moub Deep », c’est le podcast de BasketSession qui vous plonge dans l’actualité de la NBA depuis les États-Unis. Benjamin Moubèche, correspondant à San Antonio (Texas), se penche chaque samedi sur un nouveau sujet — et c'est souvent lié à Victor Wembanyama.

