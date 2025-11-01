Shaquille O’Neal : « Victor Wembanyama redéfinit le poste de pivot »

Shaquille O’Neal est l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire et donc, par définition, il est aussi l’un des meilleurs pivots de tous les temps. Mais le Hall Of Famer n’a pas toujours eu des mots tendres pour les stars sur son poste passées après lui. Par contre, il encense Victor Wembanyama.

« Il redéfinit ce que les intérieurs peuvent faire. Nikola Jokic a déjà rabattu les cartes mais Victor Wembanyama est en train de changer ça vers un tout autre niveau. Il dribble entre les jambes, il prend des step backs, il joue comme Kevin Durant. Il est excellent et je suis content pour lui. Je suis content pour la franchise de San Antonio. »

La puissance respecte la puissance. Shaq salue souvent les prestations exceptionnelles de Nikola Jokic et il n’est pas insensible à celles du Français. Avec sa taille et ses qualités, Wembanyama donne parfois l’impression de ne pas avoir de « faiblesses » et d’être en mesure de tout faire sur un terrain. Il va inspirer de nombreux jeunes joueurs, même si très rares seront ceux capables de reproduire ce qu’il fait sur le terrain.

Déjà bon shooteur, la superstar des San Antonio Spurs joue un peu plus près du cercle depuis le début de la saison. Victor Wembanyama domine en défense et en attaque, ce qui doit plaire à O’Neal.