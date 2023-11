La séquence folle qui donne la victoire aux Spurs contre les Suns

Les San Antonio Spurs n'ont pas mené une seule fois au cours des 47 premières minutes et 59 secondes du match contre les Phoenix Suns. Ils ont été menés de 20 points. Ils comptaient même encore 13 points de retard à l'entame du quatrième et dernier quart-temps. Et ils ont renversé la partie en 9 secondes.

Victor Wembanyama et Keldon Johnson braquent les Suns en 9 secondes

Victor Wembanyama a d'abord capté un rebond offensif sur une tentative à trois-points ratée par Devin Vassell. Il a mis dedans pour ramener les siens à une petite longueur. Sur la remise en jeu suivante, Keldon Johnson a arraché le ballon des mains de Kevin Durant pour aller scorer le game winner. Un comeback complètement fou.

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE!

Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️

The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX

— NBA (@NBA) November 1, 2023