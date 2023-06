La taille précise de Victor Wembanyama continue de faire parler. Mesuré par les Spurs, le Français se place parmi les plus grands joueurs de l’Histoire.

Quelle taille Victor Wembanyama fait-il exactement ? La question, qui appelle pourtant une réponse simplissime, s’est posée toute la saison, avec autant de mesures que de sources. « Ça fait toujours beaucoup spéculer. J’ai l’impression que les gens aiment beaucoup parler de ça », s’en était amusé le rookie des Spurs, en février.

Son arrivée en NBA devrait permettre de clore le débat une bonne fois pour toutes. Mesuré par San Antonio, le Français fait très précisément 7 pieds et 3,5 pouces, soit 222,25 cm, selon un représentant de la franchise interrogé par le San Antonio Express News. Victor Wembanyama fait 2,22 m, c’est arrêté.

Podcast #99 : Quel futur pour les Spurs de Wembanyama ?

Sa récente photo aux côtés de Sean Elliott (2,03 m), David Robinson (2,16 m), Manu Ginobili (1,98 m) et Tim Duncan (2,11 m) suggère que le natif du Chesnay est légèrement plus grand que cela. Et bien que cette image ne suffise absolument pas à calculer sa taille, les spéculations ne prendront sans doute jamais fin.

Couldn’t ask for better role models 🖤 pic.twitter.com/lcw7cvbeTt — Wemby (@vicw_32) June 25, 2023

Où se classe Victor Wembanyama dans l’histoire de la NBA ?

Les hommes de 2,22 m ne courent pas les rues, ni même les parquets de la NBA. Pourtant, une poignée d’athlètes plus grands que Victor Wembanyama ont déjà fait leur trou dans la ligue. Au total, neuf joueurs dépassant les 2,22 m ont disputé plus de 100 matches en carrière :

Gheorghe Muresan (2,31 m)

(2,31 m) Manute Bol (2,31 m)

(2,31 m) Shawn Bradley (2,29 m)

(2,29 m) Yao Ming (2,29 m)

(2,29 m) Chuck Nevitt (2.26 m)

(2.26 m) Mark Eaton (2,24 m)

(2,24 m) Rik Smits (2,24 m)

(2,24 m) Ralph Sampson (2,24 m)

(2,24 m) Boban Marjanovic (2,24 m)

Après ses premières saisons, le Français pourrait devenir le 10e joueur à rejoindre cette liste. Preuve que le premier choix de la draft est, ne serait-ce que par sa physique, une véritable anomalie dans le monde du basket.

L’affiche du premier match estival de Victor Wembanyama avec les Spurs est déjà connue