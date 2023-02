Non, Victor Wembanyama n’a pas été mesuré à 2,26m

Le ressenti est clair : Victor Wembanyama est un géant. Inutile d’en débattre. Mais les données, elles, sont plus troubles. Sa taille exacte varie souvent en fonction de la source et des estimations. Alors, quelle taille le phénomène français fait-il réellement ?

Depuis hier, de nouveaux chiffres font le tour du monde. ESPN aurait en effet mesuré l’intérieur des Metropolitans à 2,24m (7’4”) sans chaussures et 2,26m avec (7’5”). Bien évidemment, cette nouvelle n’a pas manqué de mettre la planète basket en émoi.

ESPN has Victor Wembanyama measured at 7’5” with shoes.

Un-freaking-real. (h/t @BradeauxNBA) pic.twitter.com/z6GRnv9nh0

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 20, 2023