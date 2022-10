Victor Wembanyama touché par les compliments de LeBron James

Après sa nouvelle démonstration contre la Team Ignite, Victor Wembanyama a bien évidemment évoqué les compliments d'un certain LeBron James.

Victor Wembanyama a encore remis ça ! Après une première performance XXL, le jeune prodige français a encore survolé les débats lors du second match d'exhibition contre la Team Ignite. Et aux Etats-Unis, le Tricolore incarne clairement le sujet du moment.

Tous les observateurs en parlent et les plus grands joueurs se montrent impressionnés par ses qualités. C'est notamment le cas de LeBron James après son premier match à Las Vegas. Et forcément, l'intérieur des Metropolitans n'a pas échappé aux questions à ce sujet.

Un véritable honneur pour le gamin de 17 ans.

"C'est évidemment un honneur de voir d'aussi grands noms parler comme ça de moi, mais ça ne change vraiment rien. La réalité, je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas encore joué un seul match en NBA. Je n'ai pas été sélectionné à la Draft. Donc je dois rester concentré pour atteindre mes objectifs", a clamé Victor Wembanyama face à la presse.

Malgré l'énorme hype autour de lui, le natif de Nanterre semble garder la tête sur les épaules. Avec la grosse pression qui l'attend en NBA, Victor Wembanyama, en plus de son immense talent, va devoir avoir un caractère bien trempé pour réussir.

