Le fantasme Victor Wembanyama résumé en une statistique

Twitter, Reddit, journalistes, passionnés, joueurs, coaches. Tous n’ont qu’un seul nom à la bouche depuis hier soir. Celui de Victor Wembanyama. Sa performance exceptionnelle – 37 points – contre le G-League Ignite a scotché tout le monde. Le jeune français est arrivé à Las Vegas avec son statut de premier choix de draft et il l’a assumé, asseyant un peu plus sa domination en prenant le dessus sur un très bon Scoot Henderson (28 points), qui semble bien parti pour être choisi juste après lui en juin 2023.

Victor Wembanyama monstrueux vs la Team Ignite, l’Amérique a compris

Les scouts et les GM le connaissaient déjà. Il ne s’est donc pas fait un nom mais plutôt un surnom, « Wemby », le genre de pseudonyme qui colle à la peau des plus grands phénomènes de la ligue.

Le chemin est encore long mais ça approche. Et en attendant l’heure de vérité, les Américains (et le reste du monde) fantasme. Pourquoi ? Une statistique qui résume le tout, même si elle n’est pas aussi forte que l’impression visuelle dégagée mardi soir.

Six players in NBA history, listed at 7-foot-3 or taller, have more than seven 3's in their entire careers.

Victor Wembanyama had seven 3's tonight.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) October 5, 2022