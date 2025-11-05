Victor Wembanyama, un départ canon et un impact viral

Victor Wembanyama a entamé la saison 2025-26 sur des bases tout simplement historiques, confirmant que le phénomène annoncé est devenu une réalité incontournable. A la fois sur le parquet et sur son impact en dehors, comme le confirment les chiffres et faits relayés par la NBA cette semaine.

Dès le premier soir, il a inscrit son nom dans les livres : plus jeune joueur de l’histoire à compiler 40 points et 15 rebonds lors d’un match d’ouverture, il a aussi battu le record de franchise de George Gervin pour le plus grand nombre de points dans un season opener. Sur ses trois premières sorties, Victor Wembanyama est devenu le premier joueur NBA à cumuler plus de 100 points et 15 contres, tournant à 33,3 points, 13,3 rebonds et 6 contres sur la semaine inaugurale.

Les chiffres et l'impact digital fous de Victor Wembanyama

Sur cinq matches, le Français a rejoint un club extrêmement fermé : seuls lui et Tim Duncan, en vingt-cinq ans, ont affiché au moins 30 points, 14 rebonds et 4 contres de moyenne. Il compte déjà trois rencontres à 25+ points, 15+ rebonds, 5+ passes et 5+ contres. Seuls David Robinson (8) et Duncan (6) font mieux dans l’histoire des Spurs. Sous son impulsion, San Antonio a d’ailleurs signé le premier départ à 5-0 de son histoire, porté par un Wembanyama auteur d’une séquence inédite : 150+ points, 70+ rebonds, 20+ contres et 5 tirs primés sur cinq matches.

Son impact dépasse largement le parquet. Victor Wembanyama est devenu le joueur le plus viral de la NBA : plus d’un milliard de vues cumulées en un temps record sur les séquences le concerne, 227 millions de vues sur les comptes officiels depuis le début de la saison, soit plus que n’importe quelle autre star. Il domine les audiences en Europe comme en Asie, truste les meilleures vidéos sur l’application NBA et génère des pics de recherches Google comparables à ceux remontant au moment de sa Draft. En clair, Wembanyama est déjà le visage mondial de la nouvelle NBA.