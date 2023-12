Gregg Popovich n’aurait pas pu être plus clair à ce sujet : la première rencontre entre Victor Wembanyama et LeBron James ne suscitait chez lui aucune émotion particulière. « Je pense plus à rentrer des tirs à trois points et ce genre de choses », a-t-il minimisé, mercredi, avant le premier Spurs-Lakers de la saison.

Malgré l’indifférence ostensible de l’entraîneur, le match de ce vendredi revêtait une gravité incontestable. Les lumières étaient plus vives, les fans plus bruyants malgré les taches de jaune et de violet, les couleurs de la franchise californienne, qui parsemaient la salle. Wembanyama avait lui-même reconnu, quelques jours plus tôt, que cette confrontation serait « un peu plus importante que les autres ».

Elle l’était aussi pour James, sans nul doute. Pour ce duel entre les deux talents les plus attendus de l’histoire de la NBA, deux premiers choix de la draft séparés par deux décennies, il ne pouvait en être autrement.

Pas de discours emphatique sur l’adversaire du soir, ni de l’un, ni de l’autre. Post-rencontre, les deux stars ont expédié les questions sur l’ennemi en quelques secondes. Mais le terrain a parlé à leur place.

À peine deux minutes écoulées, l’ailier des Lakers a dérobé le ballon des mains du Français, profitant d’une seconde d’inattention alors que ce dernier se retournait vers le panier. Lancé en transition par Taurean Prince, il s’est retrouvé seul face à l’arceau pour conclure d’un dunk foudroyant sa première danse avec celui que beaucoup désignent comme son successeur.

LeBron pokes it away and throws it DOWN on the break😤 📺 Lakers-Spurs | Live on ESPN pic.twitter.com/KavwDiSNwy — NBA (@NBA) December 16, 2023

LeBron James a prouvé qu’il avait encore une nette avance sur Victor Wembanyama — né alors qu’il avait déjà 33 matches NBA à son actif. Inébranlable, il n’a pas hésité à tirer par-dessus l’intérieur de 2,24 m dans le corner. Sa tentative audacieuse a trouvé sa cible, avant qu’il ne manque son hook au buzzer de la mi-temps, ne parvenant pas à passer la muraille française une deuxième fois.

LeBron step-back moonball!👀 📺 Lakers-Spurs | Live on ESPN pic.twitter.com/uMx2P7c9BV — NBA (@NBA) December 16, 2023

Un mois plus tard, les Spurs renouent avec la victoire

Le « King », omniprésent, a signé une soirée à 23 points (7/17 aux tirs), 14 passes et 7 rebonds. Sa performance n’a cependant pas empêché les stars locales de briller. « Wemby » a inscrit son septième double-double consécutif (13 points et 15 rebonds), égalant le record pour un joueur de moins de 20 ans. Jeremy Sochan s’est distingué par sa défense implacable sur James. Devin Vassell, lui, a établi un nouveau record personnel avec 36 points.

Plus important encore : après 18 défaites successives, la plus longue série de l’histoire de la franchise, les Spurs ont enfin retrouvé la victoire (129-115). « Ce n’était pas une victoire comme les autres pour nous », a souligné Vassell, ravi d’avoir dépassé la barre des 30 points pour la première fois de sa carrière pour mettre un terme à cette série noire. « Même si j’ai essayé de rester calme, c’est vraiment spécial. »

« Je suis accro à la victoire. C’est ce que j’aime. C’est ma raison de vivre. »

Un frisson a traversé le Frost Bank Center quand, après avoir mené de 25 points dans les 12 premières minutes, Los Angeles a resurgi grâce à sa défense en zone. Pourtant, les hommes de Gregg Popovich ont eu une réaction aussi rare que décisive, remportant le troisième quart-temps pour la deuxième fois de la saison seulement afin de décrocher cette victoire. « Ça m’a fait l’effet d’un match de playoffs », a expliqué Victor Wembanyama. « On adore ce sentiment. »

Victor Wembanyama vs LeBron James : le choc des générations

Victor Wembanyama : « La victoire est ma raison de vivre »

Les célébrations ont commencé dès que les titulaires sont sortis du terrain. Wembanyama, après une étreinte chaleureuse avec Vassell, s’est tourné vers le public avec un large sourire pour lui demander de se manifester. Réponse immédiate des spectateurs. La fête s’est poursuivie dans le vestiaire, d’où émanait une symphonie de cris euphoriques et de rap, diffusée sur une grande enceinte.

« Je me sens bien, je pourrais m’y habituer », a lancé Keldon Johnson, qui affichait une joie débordante en conférence de presse. « Est-ce que je vais continuer à sourire ? Pourquoi pas ? C’est énorme de pouvoir fêter ça avec mes frères. Je suis heureux. »

« Nous avons résisté à la tempête et, maintenant, il est temps de remettre les choses en marche. »

Bien sûr, Victor Wembanyama partage ce sentiment : « Nous devons profiter de ces moments, parce que je suis accro à la victoire. C’est ce que j’aime. C’est ma raison de vivre. »

Tous, bien entendu, ont souligné l’importance de continuer sur cette lancée. Les Spurs n’avaient plus gagné depuis le 2 novembre, face aux Suns, et aspirent à ne plus revivre de telle panne.

« En tant que compétiteur, vous voulez gagner chaque match. Et quand vous traversez une telle période, c’est difficile », a témoigné Devin Vassell. « Je pense qu’aucun d’entre nous n’avait prévu de perdre 17 ou 18 matches d’affilée au début de la saison. Mais nous avons résisté à la tempête et, maintenant, il est temps de remettre les choses en marche. »

Anthony Davis calme la pression autour de Victor Wembanyama