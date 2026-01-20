La NBA perd un candidat sexy au concours de dunk

VJ Edgecombe n’est pas le plus grand sur un terrain NBA mais il est parmi ceux qui sautent le plus haut. Monté sur ressorts, l’arrière bahaméen des Philadelphia Sixers a déjà fait le tour du monde avec ses highlights dantesques. Le dernier en date remonte à lundi soir, quand l’arrière a fêté son premier MLK Day en postérisant le géant Tony Bradley.

VJ EDGECOMBE OMG 😱 pic.twitter.com/7npFWF6Isw — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 20, 2026

Malgré sa détente, son explosivité et son sens du spectacle, le jeune homme n’a pas l’intention de régaler les fans de basket lors du Slam Dunk Contest du prochain All-Star Weekend prévu à Los Angeles les 14 et 15 févriers. En effet, il a déjà fait savoir qu’il ne déclinerait toute invitation.

Dommage. Mais on peut le comprendre. Dunker lors d’un concours est finalement assez différent. On se demande d’ailleurs comment la NBA va relancer cet événement qui n’est plus un à force de perdre de la vitesse. Qui sait nommer de tête les 5 derniers vainqueurs du Slam Dunk Contest ? Bref. Ça ne va pas être simple de trouver des candidats pour faire le show cette saison. Vu que LeBron James n’est pas titulaire et ne sera peut-être même pas All-Star, ça ne le tenterait pas, à 41 piges, de se tester pour le plaisir ? Après tout, il lâche encore quelques moulins bien méchants pour son âge.

(Et pourquoi pas Vince Carter et Julius Erving tant qu'on y est ?)