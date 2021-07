La sortie grotesque de Vlade Divac sur Michael Jordan

On comprend que Vlade Divac a beaucoup de respect pour Michael Jordan mais là ça va beaucoup trop loin.

Les anciens n’en ratent jamais une. Dès qu’ils ont l’occasion de rappeler à quel point leur époque était plus physique, plus difficile ou plus virile, ils se jettent dessus. Après, ce n’est pas tout à fait faux. Mais ça ne leur donne pas un passe-droit pour oser n’importe quelle exagération. Illustration avec Vlade Divac quand il parle de Michael Jordan. Il considère le numéro 23 des Chicago Bulls comme le G.O.A.T. Jusque là, pas de souci. Par contre, la suite…

« Si vous aviez Jordan de nos jours, avec les règles actuelles, il marquerait 80 points par match. Les règles ont changé. Il n’y a plus de contact physique, les défenses ne sont pas concentrées, ça ne joue pas dur. Je pense que ça a perdu en compétitivité », note le pivot serbe.

Il ajoute aussi que c’est quand même injuste de comparer les joueurs de différentes époques entre elles puisque les contextes sont différents. Là, on lui donne raison. Par contre, son constat démontre juste qu’il a trop souvent vu les Kings – la franchise dont il a été un Président catastrophique – jouer. Parce que les défenses pas concentrées qui ne jouent pas dures, c’est surtout à Sacramento.

Puis Michael Jordan à 80 points par match ? Sérieusement ? Et pourquoi pas 200 ?