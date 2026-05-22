Les Lakers et le Heat ont déjà préparé leur package pour un éventuel trade pour Giannis Antetokounmpo.

La saison NBA est loin d’être finie mais le dossier Giannis Antetokounmpo commence déjà à s’emballer. Plusieurs propositions potentielles émergent déjà autour de la superstar des Bucks.

Parmi les franchises les plus agressives citées ces dernières heures, deux équipes reviennent régulièrement : les Lakers et le Heat.

Et selon plusieurs insiders américains, leurs premiers « packages » commencent déjà à circuler.

Le Heat prêt à envoyer Herro et plusieurs jeunes ?

D’après Gery Woelfel, Miami préparerait une offre massive construite autour de Tyler Herro, de jeunes joueurs prometteurs et de plusieurs choix de Draft.

Le package évoqué inclurait :

Tyler Herro

Jaime Jaquez Jr.

Kel’el Ware

Le pick numéro 13 de la Draft 2026

Un premier tour 2031

Un premier tour 2033

Une autre version du deal, évoquée cette fois par Bobby Marks d’ESPN, pourrait inclure également également Nikola Jovic et des droits de swap en 2029.

Par ailleurs, Miami serait même considéré actuellement comme le favori sur certaines plateformes de paris américaines si Giannis Antetokounmpo venait réellement à être disponible.

Les Lakers miseraient surtout sur leurs picks

Du côté des Lakers, le package semble beaucoup plus limité en jeunes talents, mais Los Angeles pourrait proposer plusieurs choix de Draft et absorber directement le contrat de Giannis.

Selon Shams Charania, les bases d’une offre des Lakers tourneraient autour :

Du pick numéro 25 de la Draft 2026

Des premiers tours 2031 et 2033

D’éventuels swaps de Draft

De la flexibilité salariale nécessaire pour absorber le contrat du Grec

Un scénario plus complexe autour d’Austin Reaves en sign-and-trade aurait également été évoqué.

Problème pour les Lakers : cette offre semble insuffisante face à la concurrence de franchises mieux armées.

Milwaukee attendrait une réponse claire de Giannis

Selon plusieurs médias américains, les Bucks voudraient désormais savoir rapidement si Giannis Antetokounmpo est prêt à prolonger à Milwaukee sur le long terme.

Dans le cas contraire, la franchise pourrait sérieusement envisager un transfert afin d’éviter le risque de perdre son franchise player plus tard sans réelle contrepartie.

Après une saison catastrophique conclue hors playoffs et hors play-in avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites, l’avenir du double MVP devient plus flou que jamais. Et visiblement, plusieurs contenders sont déjà prêts à dégainer.