Chris Paul est tout un paradoxe. Un joueur incroyable, l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire. Indéniablement. Mais la principale chose qu'on retient de lui ? Qu'il n'a jamais fait de finale NBA. En voyant une statistique, ce fait est presque une anomalie dans la carrière de CP3.

À chaque fois que Chris Paul a été transféré, l'impact dans sa nouvelle équipe a été immédiat. De quoi faire regretter les Knicks de ne pas avoir tout tenté pour le recruter à l'automne dernier. De 46,6% de victoires l'an passé, les Phoenix Suns, sa nouvelle franchise, sont passés à 72%. Jusqu'à être la seconde équipe de toute la NBA ! Mais ces chiffres ne s'arrêtent pas à l'Arizona.

Entre avant et après son année rookie, les New Orleans Hornets ont fait un bond de 22% à 46%. Très rare, surtout pour un débutant. Aux Clippers, de 39% à 60%. Toutes ces équipes étaient dans une belle galère. Pour les Rockets et le Thunder, qui étaient eux dans une situation différente, la donne est la même.

Tous les deux étaient déjà en playoffs la saison d'avant (le cas d'OKC est quand même particulier puisque l'effectif a été bazardé au moment de son arrivée). Dans le Texas, on a réussi l'exploit de devancer les Warriors avec près de 80% de victoires. Quand l'année précédente, les Rockets étaient à 67%. Sans parler du Thunder où avec une escouade annoncée à la dernière place de la Ligue, il a déjoué tous les pronostics en raflant une 5e place.

Bref, il ne manque vraiment plus qu'une bague à Chris Paul pour se défaire de cette étiquette de loser qui lui colle malheureusement (injustement ?) à la peau.

