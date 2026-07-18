Wagler cartonne, Dadiet et Salaün répondent : les perfs de la nuit en Summer League

Voici ce qu'il fallait retenir des 6 matches de Summer League NBA de la nuit.

Keaton Wagler a signé son meilleur match de la Summer League, Meleek Thomas a conclu sa compétition avec un nouveau carton et Ebuka Okorie a retrouvé son efficacité. Les Français se sont également montrés puisque Pacôme Dadiet et Tidjane Salaün ont tous les deux terminé proches des 20 points, malgré les défaites de leurs équipes.

Keaton Wagler prend feu dans un match complètement fou

Keaton Wagler était le seul joueur sélectionné dans le top 10 de la dernière Draft présent sur les parquets cette nuit. Le cinquième choix a répondu aux attentes avec 26 points, 4 rebonds et 2 passes décisives lors de la victoire des Clippers contre Minnesota après prolongation (128-120).

Après des débuts difficiles à Las Vegas, avec seulement 7 points à 1 sur 7 au tir lors de sa première apparition, Wagler a dépassé les 15 unités au cours de ses trois rencontres suivantes. Sa capacité à se déplacer sans ballon et à trouver des espaces a encore été particulièrement intéressante.

Le match a surtout basculé grâce à Sean Pedulla. Le meneur a inscrit les neuf premiers points des Clippers en prolongation et terminé avec 24 points, 11 passes décisives et 6 interceptions. Los Angeles a établi à cette occasion un nouveau record de points pour un match de Summer League.

Pacôme Dadiet meilleur marqueur des Knicks

Les Knicks ont été lourdement dominés par Dallas (110-88), mais Pacôme Dadiet a profité de cette dernière rencontre pour signer une prestation encourageante.

Le Français a terminé meilleur marqueur de New York avec 19 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 23 minutes. Il a shooté à 7 sur 15 au tir, même s’il n’a réussi qu’une seule de ses cinq tentatives derrière la ligne à trois points.

Dadiet a surtout été efficace lorsqu’il a pu attaquer le cercle et utiliser son gabarit. La différence avec Dallas est néanmoins restée importante. Les Mavericks ont réussi 18 paniers à trois points et placé cinq joueurs à au moins 15 unités, dont Tyler Smith et Darin Green Jr., auteurs de 21 points chacun.

Tidjane Salaün confirme son réveil

Tidjane Salaün avait inscrit 21 points lors de son précédent match. Il a enchaîné avec une nouvelle prestation intéressante malgré la défaite de Charlotte contre Sacramento (92-90).

L’ailier français a compilé 18 points, 8 rebonds et 2 contres en 27 minutes. Il a terminé à 5 sur 9 au tir et provoqué suffisamment de fautes pour obtenir six lancers francs, dont cinq réussis. Il a en revanche manqué ses trois tentatives extérieures et perdu quatre ballons.

Salaün a affiché davantage d’agressivité et d’activité que lors de ses premières sorties. Il a toutefois été éclipsé par le nouveau gros match de Hannes Steinbach. Le 14e choix de la Draft a signé 22 points et 11 rebonds à 7 sur 10 au tir, son deuxième match consécutif à au moins 20 points et 10 rebonds.

Christian Anderson a ajouté 18 points et 8 passes décisives pour les Hornets, mais Emanuel Sharp et les Kings ont eu le dernier mot dans les dernières minutes.

Meleek Thomas boucle une Summer League impressionnante

Meleek Thomas a encore été le meilleur joueur de Cleveland lors de la victoire contre Chicago (100-91). Le 34e choix de la Draft a inscrit 24 points avec trois paniers à trois points.

Thomas a ainsi dépassé la barre des 20 points lors de chacune de ses quatre apparitions à Las Vegas. Il a terminé la compétition avec 27,3 points de moyenne, après avoir notamment inscrit 35 points contre Miami et 30 lors du match précédent.

Son explosivité, sa capacité à créer son propre tir et son efficacité près du cercle ont fait de lui l’une des grandes révélations de cette Summer League. Caleb Wilson, Dailyn Swain et Noa Essengue ont été laissés au repos par les Bulls pour cette dernière rencontre.

Ebuka Okorie retrouve enfin son efficacité

Les Pistons ont perdu contre Miami (101-87), mais Ebuka Okorie a livré son meilleur match depuis le début de la compétition. Le 17e choix de la Draft a terminé avec 29 points, 4 rebonds et 3 passes décisives à 9 sur 20 au tir.

Okorie restait sur trois prestations compliquées, au cours desquelles il n’avait réussi que 15 de ses 52 tentatives. Il a cette fois retrouvé de l’efficacité et montré pourquoi Detroit avait décidé de miser sur lui au premier tour.

Sa performance n’a pas suffi face à Tre Donaldson. Le meneur de Miami a compilé 20 points, 8 rebonds et 10 passes décisives à 8 sur 12 au tir. Il a inscrit 13 points dans le dernier quart-temps, remporté 35 à 15 par le Heat pour renverser la rencontre.

Justin Harmon décisif pour le Jazz

Justin Harmon a inscrit 21 points pour permettre au Jazz de battre Portland (83-79). Darryn Peterson, deuxième choix de la Draft, n’a pas participé à cette dernière rencontre.

Harmon a été bien accompagné par son collectif dans un match serré jusqu’aux dernières possessions. Jalen Bridges a terminé meilleur marqueur des Blazers avec 16 points et 6 passes décisives, sans parvenir à éviter la défaite de Portland.

Les autres performances à retenir

Du côté de Minnesota, Jaylin Williams a marqué 21 points à 8 sur 10 au tir dans la défaite contre les Clippers. Rocco Zikarsky a ajouté 16 points, 7 rebonds et 5 passes décisives, avec notamment le panier qui a envoyé la rencontre en prolongation.

Joan Beringer n’a pas joué en raison de douleurs au bas du dos. Maxime Raynaud a également été laissé au repos par Sacramento pour un deuxième match consécutif et n’a donc pas participé à la victoire des Kings contre Charlotte.