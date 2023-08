Walker Kessler ne s’attendait pas à rejoindre Team USA cet été, après une seule saison en NBA, à Utah. Au point où l’appel de son coach, Will Hardy, pour lui annoncer la nouvelle l’a vraiment effrayé. En prenant le téléphone, il pensait qu’on lui annoncerait qu’il a été transféré.

« J’étais en train de m’entraîner au centre d’entraînement, à Utah. Justin Zanik (GM du Jazz, NDLR) est venu sur le terrain et a dit : “Walker, arrête. J’ai besoin que tu prennes cet appel.” J’étais en train de paniquer. Je me disais : “Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais être transféré ?” Tout se bousculait dans ma tête », a-t-il raconté dans une interview pour le Jazz, après que l’hôte lui ait demandé où il était lorsqu’il a reçu le coup de fil de la sélection américaine.

« J’ai pris le téléphone et l’entraîneur m’a dit : “Salut, mon gars. Qu’est-ce que tu fais ?” J’ai répondu : “Je m’entraîne, coach”. Il a dit : “Eh bien, je voulais juste te féliciter d’avoir été sélectionné par l’équipe des États-Unis”. Et j’étais vraiment sans voix », a conclu l’intérieur.

Après une première saison très prometteuse, à 9,4 Points, 8,4 rebonds et 2,3 contres de moyenne, un transfert de Walker Kessler aurait été une grande surprise. Troisième du vote pour le Rookie de l’année et membre de la All-Rookie First Team, le pivot s’est déjà imposé comme une pierre angulaire du projet du Jazz.

