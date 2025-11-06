Walker Kessler out pour la saison juste avant sa Free Agency…

Auteur d’un bon début de saison, Walker Kessler est coupé dans son élan en raison d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche.

Il n’y a que des mauvais timings pour se blesser. Certains étant pires que d’autres. Là, tout allait bien pour Walker Kessler. Le pivot du Utah Jazz réalisait un début de saison solide avant de pouvoir négocier un nouveau contrat en juillet. Mais la donne a changé après l’annonce de la nouvelle de sa blessure hier. En effet, il souffre d’une déchirure du labrum qui nécessite une opération. Pour faire plus simple : il ne rejouera pas cette saison.

C’est évidemment un gros coup dur pour le joueur. Pour sa franchise aussi, même si, quelque part, ça facilite la vie du Jazz qui va probablement pouvoir négocier une extension à la baisse avec son intérieur dans quelques mois mais aussi engranger quelques défaites supplémentaires pendant l’année afin de maximiser ses chances de drafter haut.

Walker Kessler tournait à plus de 14 points, 10 rebonds, 3 passes et quasiment 2 blocks par match tout en se montrant très efficace sur les deux premières semaines de la saison.