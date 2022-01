Le bilan impressionnant des Warriors contre les top-teams NBA

Les Golden State Warriors ne possèdent pas le meilleur bilan NBA par hasard. Ils ont gagné 80% des matches disputés jusqu’à présent : 28 victoires et 7 petites défaites. Les voilà donc qui caracolent en tête à l’approche de la mi-saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas juste un hasard ou une bonne série passagère. En effet, les joueurs de Steve Kerr remportent même les affiches au sommet. Comme hier soir, contre le Utah Jazz, troisième à l’Ouest et plutôt en forme en ce moment.

Les Californiens l’ont emporté 123 à 116 malgré l’absence de Draymond Green, pourtant cruellement important et excellent depuis le coup d’envoi de la saison. Malika Andrews, journaliste ESPN, se permettait d’ailleurs de rappeler que les Warriors avaient aussi battu les Phoenix Suns sans Jordan Poole et Andrew Wiggins la semaine dernière. Ah oui, et, bien sûr, ils jouent sans Klay Thompson (ni James Wiseman). Rien que ça.

The Warriors beat a fully healthy Jazz team in Utah 123-116 without Draymond Green. Exactly a week ago they beat a fully healthy Suns team in Phoenix without Wiggins and Poole.

Pretty astounding they’re doing this all without Klay Thompson.

